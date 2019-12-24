美日達成首階段的貿易協議，將於2020年1月1日起正式生效，日本農林水產省估算，日美貿易協定將讓日本農業生產減少1100億日圓(約306億元新台幣)，其中日本牛肉生產將大幅減少474億日圓，占總體約43%。

據《共同網》報導，日本農林水產省23日發布估算結果，日美貿易協定將使得日本農業生產減少最高達1100億日圓，與10月所估算數值維持相同水平，本月日本政府針對促進出口以及加強農業基礎敲定對策，但由於協定內容不影響生產額而未寫入效果，牛肉等各品項估算也沒有變動。

根據估算，本次關稅稅率達到10%以上、國內生產額超過10億日圓以上的33個品項，受到來自美國的廉價農產品流入讓日本國產品價格下跌的影響，分別為：牛肉237億~474億日圓、奶酪等乳製品161億~246億日圓、豬肉109億~217億日圓、橙子等柑橘類19億~39億日圓。預期整體受到603億~1096億日圓的影響。

日本農林水產省說明，由於10月所暫定的估算階段，以現有對策下確保國內農戶收入以及無論對策如何都不減少生產量為前提進行計算。

對於與盟友之間的貿易逆差，美國總統川普多次表達怨言，以美日貿易逆差達690億美元來看，大多集中在汽車產業，因此川普揚言對日本輸美汽車加徵關稅，安倍政府選擇讓步，就此雙邊進入貿易談判的階段。

此外，川普也在上任後，於2017年初宣布退出跨太平洋夥伴關係(TPP)架構，隨後由所改組領導的跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP) 於2018年12月30日生效，成員國有澳洲、加拿大、墨西哥以及紐西蘭等農業強國，美國農產品想要打進日本市場也面臨困難。美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)也就曾指出，希望能與日本達成農業協定，解決美國農民所面臨問題。

至於美日達成首階段的貿易協議，按照規定，美國將取消日本進口汽車加徵關稅，日本則是降低美國進口牛肉豬肉等價值70億美元美國農產品出口關稅，等於美國有90%輸日農產品享有與CPTPP相同待遇，川普政府可說是大獲全勝。

(中時電子報)