台南市議會24日晚間在議會廣場舉辦就職周年暨報佳音晚會，議長郭信良、副議長林炳利與多位議員出席盛會，前行政院長游錫堃、市長黃偉哲及立委陳亭妃等人，也以神秘嘉賓之姿現身，與民眾共度平安夜，場面溫馨熱鬧。

郭信良指出，第三屆議員就職1年來，為民服務、監督市政不遺餘力，在上半年第一次定期大會，審議市府107年度決算；剛閉幕的第二次定期大會，也通過109年度總預算，以及各項墊付款案及市府提案，全年光是通過的墊付案金額就超過124億元。

郭信良說，市府109年度總預算歲出編列1005億元，是近10年來最高的歲出預算，且歲入歲出短差將舉債59億元，雖然市府說明這是配合中央前瞻計畫及其他必要支出，但因預算規模龐大，為免債留子孫，57席議員個個對預算嚴格把關，希望讓市民繳納的稅金都用在刀口上，非常用心。

郭信良表示，為慶賀第三屆議員就職1周年，議會發揮巧思，與長老教會台南中會合作，透過耶誕夜報佳音的活動，讓以往制式化的就職周年活動，有截然不同的氣氛。今年市府的跨年晚會也改在附近廣場舉辦，串連到議會的燈區，正好可以一起帶動台南觀光，並象徵「府會一家親」。

郭信良還特謝多家企業贊助，讓議會周遭得以布置可愛的小雪人與雪橇燈飾，以及施放超過3分鐘、讓人看得目不轉睛的煙火秀，更有禮品豐富的摸彩。此外，議會還準備蟋蟀作為贈送給小朋友們的禮物，初次看到蟋蟀的小朋友們都大感驚奇。

市議會表示，議會廣場美麗的耶誕燈節布置，將一直維持到元宵節後，周一到周四亮燈時間到晚上11點，周五到周日則到晚上12點，歡迎市民朋友攜老扶幼到議會廣場欣賞，共享節慶氣氛。

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(中時 )