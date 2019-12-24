壽險死亡保障門檻今（24）日出爐，金管會將萬能壽險和投資型壽險雙雙提高、並拉齊標準，將於2020年7月1日生效，預估對儲蓄險再帶來一波「更新潮」。保險局表示，未來會是「低保費買高保障」，但若要買相同儲蓄成分，保費就可能變貴；目標讓壽險往降低儲蓄比例發展，讓壽險業財產結構更穩健。

壽險死亡保障新門檻上路後，年齡分級變細，死亡給付對保單價值比率大多有提高。以年輕保戶來說，過去投資型壽險15到40歲死亡給付對保單價值比率為130％、萬能壽險則為155％，新規定上路後，兩者皆改為16至30歲提高到190％，31到40歲提高到160％。依據被保險人年齡增高，比率逐漸減少。

中年保戶方面，過去投資型壽險41到70歲死亡給付對保單價值比率只要求115％、萬能壽險則為130％，依照新門檻，兩者都修改為41至50歲比率不得低於140％，51至60歲為120％，61至70歲是110％。

不過，過去71歲上保戶，投資型壽險要求的死亡給付對保單價值比率為101％，萬能壽險則是105％，新規定上路後，則是102％，並新增91歲以上保戶死亡給付對保單價值比率為100％。

(中時 )