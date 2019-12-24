歲末年終，總是瀰漫著節慶歡聚的氣氛。「聯聚保和大廈」及「聯聚泰和大廈」日前選在聯聚建設位於市政北一路的服務中心舉辦聯合聖誕晚會，席開10多桌，管委會精心安排了美味佳餚與精采表演，整個聖誕趴氣氛溫馨熱絡。聯聚泰和大廈主委表示，聯聚服務中心是連接所有好鄰居、好朋友之間緣分的起點，歡迎大家「回家」！

所謂「千萬買宅、億萬買鄰」，因為對居住、對生活品質都有共同的理念和要求，才能聚在一起。聯聚保和及泰和兩位主委也代表全體住戶，感謝聯聚贊助氛圍100分的場地、樂團及提供浪漫香檳，為現場增添歡樂氣氛。

除了熱鬧的聖誕派對，聯聚服務中心及聯聚建築群的聖誕裝飾也紛紛登場。不僅應景的聖誕樹各擅勝場，樹籬閃爍的點點星光也與建築景緻相互輝映，足見社區住戶主人的用心。

其中，「信義大廈」以雙色燈球作為裝飾的主題，讓 落羽松彷彿化為星球軌道；「保和大廈」則以奔馳的鹿群與雪花結晶相呼應，點亮聖誕；「泰和大廈」英倫情調的布置，讓路過的行人紛紛駐足抬眼；而聯聚服務中心的草坪上，甜美的小鹿伴著雪白燈球出現，成為都市叢林最中可愛的點綴。

今年甫落成的「聯聚中雍大廈」，地處新光、遠百兩大龍頭商城之間，為了迎接佳節到來，中雍廣場的10棵大樟樹都懸掛了華麗的金色光球，象徵如意團圓、豐年之兆，加上一對優雅的巨大麋鹿，童話般的場景充滿夢幻氣氛，讓一旁的「行」雕塑也成為故事中的角色，每到夜晚總吸引許多行人駐足拍照，人氣滿分。而跨年當天，中雍大廈外牆燈光也會陪大家一同倒數，為嶄新2020年獻上無盡的祝福。

聯聚建設王于娟表示，很感動各社區住戶主人的心意，用心出資佈置，溫暖了過往市民的心，也象徵平安與喜樂，透過聖誕燈光表達對社會大眾的祝福，聯聚建設期許與所有聯聚主人共創更美好的一年。

保和大廈住戶有感而發的表示，過去長年在海外做生意，是個不折不扣的「空中飛人」，但在住進保和大廈之後，深深體會到這些年的打拼有了回報，因為聯聚對建案的用心規劃，讓他享受到「家」的歸屬和放鬆，所以特別感謝江韋侖董事長蓋出好房子。

還有住戶表示，自己白手起家， 深感留予後代的除了數字外，更重要的是要深切把握孩子成長的時光，同時給他們文化底蘊及美學的養成，因為這些才能讓孩子一輩子都能受用無窮，而這也是他選擇聯聚保和大廈的原因。

王于娟表示，有好的理念、對的堅持，必然能吸引認同的朋友聚在一起，而追求好還要更好，正是聯聚建設對自己從不懈怠的要求。也很感謝住戶的支持和肯定，因為一個社區的維護並非一朝一夕，而是大家有著共識，不間斷的努力，才能擁有這個屬於每個人美好的「家」。

(工商 )