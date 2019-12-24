2018年刮刮樂銷售情況不如預期，但台灣彩券用四大策略，不但翻轉刮刮樂銷售量，預估可讓2019年公益彩券銷售額來到1,241億元，創下公益彩券史上銷售第三高。

台彩總經理蔡國基24日表示，截至12月23日，整體銷售額已達1,229億元，年增12.6％，刮刮樂更是今年主要成長動能所在，刮刮樂已銷售額622億元，年增22％，較去年同期多了115億元，預估到今年年底，刮刮樂彩券全年銷售額預估可以來到623億元，會來到史上第三高紀錄。

蔡國基指出，刮刮樂今年業績成長主要有四原因：一、獎項推陳出新─如今年首創「獎金加上賓士車」獎項，深受民眾喜歡；二、改變獎金結構推出「熱議獎金」，即中獎金額為投注金額的5至10倍，讓民眾中彩金之後更有感，就會跟身邊的人分享。

三、結合時事時令推出相關刮刮樂產品，如以宮廷劇為主題的「聖旨到」、選舉主題的「2020向前行」以及彩券中獎免稅門檻調高為5,000元的新政策上路，推出刮刮樂「5,000同慶」等都深受彩迷喜愛。

四、異業結盟、提升銷售金額─和賀歲片「大三元」電影合作推「大三元」刮刮樂，攜手Yahoo奇摩購物中心推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」還有結合國際級大型節慶「新北市歡樂耶誕城」等。

(工商 )