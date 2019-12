農曆新年將至,連假期間沒事一定會打開電視看電影。HBO將精選多部好萊塢強檔鉅獻,包括《瘋狂亞洲富豪》、《水行俠》、《沙贊!》、《馴龍高手3》、《星際異攻隊2》、《瞞天過海:八面玲瓏》以及《動物方城市》。

●1月23日(小年夜)晚間8點播出《瘋狂亞洲富豪》(CRAZY RICH ASIANS)。

本片描寫紐約客朱瑞秋陪著交往已久的男友楊尼克到新加坡參加男友死黨的婚禮。初次來到亞洲的瑞秋十分興奮,卻也因要和尼克家人見面而緊張不已。瑞秋在毫無心理準備的情況下,得知尼克從未告訴她的關於他人生的重要事項。他不僅僅是這個國家最有錢的家族的後代,還是最炙手可熱的黃金單身漢。身為尼克的女友讓瑞秋成為眾矢之的,不但引來社交名媛們的嫉妒,尼克的母親也不認同兩人關係,進而對她充滿敵意。

●1月24日(除夕)晚間9點播出《水行俠》(AQUAMAN)。

這齣精彩的冒險鉅片橫跨浩瀚到令人屏息的七大洋海底深處的世界,片中描寫擁有一半亞特蘭提斯血統的人類亞瑟庫瑞展開人生的重大旅程,過程中不僅被迫面對真正的自己,同時確認他是否足以擔當與生俱來的天命…成為一名國王。

HBO將在除夕播出《水行俠》。(HBO提供)

●1月25日(初一)晚間9點全台首播《沙贊!》(SHAZAM!)。

嚐盡人情冷暖的14歲寄養男孩在一名古老巫師(吉蒙哈蘇飾)的應允下,擁有變身超級英雄沙贊(柴克萊威飾)的能力。在壯碩的男神外表下,內心還是個孩子的沙贊著迷於成人版的自己,以孩子般不顧一切的嘻鬧態度,測試自己能力的極限。但他必須盡快學會控制這些能力,以對抗希瓦納博士(馬克史壯飾)所掌控的致命邪惡力量。

●1月26日(初二)晚間8點15分全台首播《馴龍高手3》(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD)。

年輕的維京人和膽小的「夜煞」龍建立起令人難以置信的友誼,也造就橫跨他們一生,史詩般的冒險三部曲。一隻「光煞」母龍突然現身,博克島面臨前所未見的黑暗威脅,小嗝嗝與沒牙必須前往傳說中的隱藏的世界。在這個《馴龍高手》最終章中,小嗝嗝與沒牙將發現他們真正的使命,騎士與龍必須共同奮鬥保護他們珍愛的一切。

●1月27日(初三)晚間7點45分播出《星際異攻隊2》(GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2)。

星際異攻隊穿越宇宙繼續他們的冒險旅程。隊員們在挖掘彼得奎爾真實身份的同時,為了守護他們剛建立的如家人般的團隊,大夥必須合力奮戰。隨著漫威宇宙不斷擴大,昔日敵人變成新盟友,廣受粉絲喜愛的經典漫畫角色亦出現協助我們的英雄們。

●1月28日(初四)晚間7點10分播出《瞞天過海:八面玲瓏》(OCEANS EIGHT)。

丹尼歐遜(喬治克隆尼 飾)遠方漂泊的妹妹黛比,在出獄之後,步上老哥的後塵,號召了一批江湖高手,成立一個勢不可擋的騙子大軍,打算來一票驚天動地的世紀大騙局。他們的目標是紐約市的年度大都會博物館盛會,以及一條價值超過1億5千萬美元的項鍊。

●1月29日(初五)下午3點20分播出《動物方城市》(ZOOTOPIA)。

「動物方城市」是獨一無二的現代化哺乳類大都市,市內有著諸如豪華沙漠區與嚴寒凍原區等適合動物們居住的社區。這個動物界的大融爐,不論出身,來自各種環境的動物都生活在一起,從體型最大的大象到最小的鼩鼱都看得到。然而初來乍到的菜鳥警察哈茱蒂(吉妮佛古德溫配音)卻發現,身為在強悍的大型動物所組成的警隊裡的第一隻兔子警察,要生存還真是不容易。

(中時 )