歌手謝和弦日前因吸食毒品遭到逮捕，又認愛新歡網紅，新聞不斷。就連網紅「T妹」都在23日PO出謝和弦曾私訊她，內容寫著「地方媽媽好騷好可愛！」。

謝和弦多次私訊T妹，甚至表示地方媽媽「好騷好可愛」，讓T妹相當開心。（圖／翻攝自謝和弦、T妹臉書）

T妹曝光謝和弦的私訊，內容中發現對方多次私訊她，更表示地方媽媽「好騷好可愛」，讓T妹回應「我確實蠻騷」，也表示希望有機會能給他教唱歌，並表示謝謝對方曾經給他的鼓勵，也都有關注他的動態，並寫出期待對方的新歌。

謝和弦與T妹私訊內容。（圖／翻攝自謝和弦、T妹臉書）

T妹更表示：「他的家務事是他自己的私事，這跟他的才華沒有關，我不認為誰是聖人，況且家家有本難唸的經，我只希望他不要被攻擊而打倒，好幾天沒看他更新動態，想必心情有受影響，我們都是為自己而活，現今社會多少單親爸媽，沒有誰規定愛情要ㄧ輩子，有些人相處20年後才發現不適合，愛情也不是活在別人的框架中。至少他說小孩生下來會負責，我認為至少對小孩負責任，如果不開心的婚姻，強逼也沒有用。還有人說分開就把寶寶拿掉，到底什麼神邏輯...」。

(中時電子報)