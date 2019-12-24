台中市政府頒發2019年度「金安心工程計畫」重大工程組優勝得主，包括興亞營造、「達欣工程與擎邦國際科技工程」、瑞鋒營造，及義力營造等四家施工廠商獲獎。台中市政府24日表示，上述重大工程組優勝得主的獎勵措施，包括工程押標金、簽約保證金及保固保證金，可減收五成。

除了上述優惠外，上述廠商所屬工程得免接受勞動檢查。

屬於台中市第五處社會住宅的「台中市北屯區同榮段社會住宅」新建工程，2018年8月19日開工動土，由興亞營造承建，預計2021年下半年完工，可提供560戶優質好宅，未來還設有親子館、托嬰中心、社會服務站，及商店等多元設施，讓社會住宅生活機能相當完善。

該社宅案，台中市政府委由戴育澤建築師設計，興亞營造以15.7億元得標承建。該建築物是以高低錯落的花冠意象，創造花園的景觀氛圍，也在12樓創造共居空間及開放露台、屋頂農園，提供居民共同生活的共榮意象。

台中水湳國際會展中心新建工程，2019年3月23日動工興建，承造單位為「達欣工程與擎邦國際科技工程」，工程經費51.8億元。會展中心第一期工程預計2023年啟用，建成後可提供逾2,360個展覽攤位，及容納2,400人的大型會議空間。

該會展中心設計監造單位，由大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務所、日本株式會社佐藤總合計畫（AXS）共同規畫設計，完工後，營運移轉（OT）廠商為外貿協會。

國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段，由瑞鋒營造承建，工程金額3.92億元；而「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，由義力營造承建，工程金額逾8.63億元。

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