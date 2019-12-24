五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會24日在桃園國際棒球場舉行第3場，一開場帶來〈瘋狂世界〉、〈擁抱〉、〈愛情的模樣〉等經典曲目，出道20週年的5人，聊到過往平安夜回憶，鼓手冠佑說那天很無聊，在錄音室結束後就各自回家，但現在有2萬4千名粉絲陪伴，不過卻被團員虧「你確定嗎？」冠佑則說「對啊，12點一到就回家」，吉他手怪獸則虧「去誰家？不是去過第二個平安夜？」，貝斯手瑪莎也幫腔「還是三個？」逗笑全場粉絲。

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會24日在桃園國際棒球場舉行第3場。（相信音樂提供）

有不少情侶趁著平安夜一起來聽五月天演唱會，主唱阿信大開黃腔，回憶過去高中教官會在平安夜這天拿麥克風全校廣播，還cue吉他手石頭「有印象嗎？」，石頭則一臉疑惑「什麼內容？」，瑪莎則笑說「就是針對他（石頭）這種同學，但他可能覺得I don’t care」，而阿信則公布答案「祝福全校師生有平安夜晚，趕快回家不要在外鬧出人命」，阿信更將這句話送給現場男生當座右銘「不要鬧出人命」。

去年升格爸爸的瑪莎擁有一對可愛雙胞胎，阿信提到「記得去年這對雙胞胎也有來，兩隻小動物不會走路也不會講話」，提到一歲多的雙胞胎現已會走路，瑪莎笑說「很像兩隻小企鵝，還會唱歌」，阿信則搞笑說「有可能下次來，兩個小動物在台下彈貝斯」笑料十足。

(中時 )