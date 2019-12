陳芳語比中指反嗆酸民。(圖/翻攝自陳芳語IG)

陳芳語。(中時資料照)

歌手陳芳語(kimberley)過去以一首《愛你》打響知名度,除了有副嘹亮鐵肺,身材其實也非常有料,不時會在社群網站分享比基尼辣照,沒想到竟引來部分網友批她穿著暴露,讓她受不了硬起來反擊酸民。

陳芳語23日在IG貼出一段影片,只見她穿著黑色連身泳裝,在泳池裡自在的游泳,同時還附上一張比中指的照片,並爆粗用英文嗆:「To all you muthafckers that say i only take photos in bikinis, I swim too bitch.(告訴你們這些混蛋,我不只是會穿著比基尼拍照,我還很會游泳)」,貼文一出,不少網友力挺她做自己。

