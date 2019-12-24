軟體銀行投資的加拿大鋰礦商Nemaska Lithium聲請破產保護，讓軟銀在投資上再次踢到鐵板，並顯示軟銀當初看好因電動車需求而快速成長的鋰礦產正陷入困境。

Nemaska周一宣布向魁北克法院聲請破產保護。因無法找到融資去完成當地Whabouchi鋰礦場開發案，必須以破產保護來爭取更多時間去完成再融資。

為籌措資金，Nemaska可能要求法院批准出售資產，或找投資入成為合資企業。雖然Nemaska已跟Pallinghurst集團談判約4.56億美元的股權投資案，但目前尚未有結果。

專家認為Nemaska遭遇是鋰礦業的縮影，突顯整合鋰礦開採和處理程序相當困難。

今年來鋰供應過剩令價格大跌，加上經營成本爆增讓大型鋰礦商削減產量，小礦商被迫關門。

標普全球普氏資料顯示目前碳酸鋰出貨至北美的每公噸報價，從去年5月1萬8,000美元腰斬逾半至7,250美元。

Nemaska之前宣布Whabouchi開發案經費超支逾3億美元後，10月就暫停營運和裁員。

外界幾年前預期未來10年鋰需求熱烈，但最大鋰礦商Albemarle在11月警告鋰市場目前面對的挑戰可能再持續18個月。

軟銀去年投資第2大鋰礦商Nemaska成為焦點。但這家礦商最大股東是魁北克政府，軟銀只持股10％。軟銀今年來在WeWork、優步和Nemaska等投資都遇到困難。

金融時報報導，有「鋰先生」之稱的顧問公司Global Lithium創辦人羅瑞（Joe Lowry）說，外界認為創辦人孫正義不會做蠢投資，但現在證明軟銀踢鐵板。他認為供過於求讓鋰礦商未來5年不會持續生產。

專家認為中國大減購買電動車補貼，讓這個全球最大電動車市場需求疲弱，被人看壞鋰需求而令Nemaska等礦商找不到資金維持運作。

(工商 )