外界質疑核能延役及核四存廢議題，台電表示，無論是核能延役及核四重啟，都必須面對難解的核廢料處置問題。台電說，從2018年底公投結果出爐後，台電對核能議題已歸零思考並務實檢視各種可能性，然而核廢料何去何從及如何處置，至今社會仍無共識，台電目前能做的就是努力讓營運中的核電廠在執照限期內安全運轉，並遵循政府推動之「非核家園」及「能源轉型」政策，確保供電穩定無虞。

台電指出，目前除了核一廠已進入除役階段外，核二廠早已超過延役法規申請期限，核三廠部分，地方政府已公開表態反對延役。因此，可以預見核能延役將遭遇種種棘手的難解問題。即便前述問題獲得解決，核廢料處置仍須面對下列難題：地方政府不願辦理低放處置場選址公投、乾貯設施興建水保許可遲遲未獲核准以及社會各界對核廢料處置的共識建立。

台電表示，現階段會努力做好核四資產維護管理，同時確保營運中的核電廠在執照限期內安全運轉。台電也強調，將持續配合政府政策推動能源轉型，兼顧全國穩定用電、環保與能源安全，積極發展風力、太陽光電與地熱等再生能源，並逐步增加潔淨的天然氣發電機組，作為我國主要電力來源。

(工商 )