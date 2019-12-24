鴻海創辦人郭台銘平安夜特地到大園替立法委員候選人吳志揚站台，參加吳志揚舉辦的民歌音樂會暨慈善公益活動，郭台銘大讚推薦吳志揚不是因為交情，而是吳的耕耘應該被看見。此外，傳聞郭台銘將接親民黨，台北市長柯文哲直指是踩到地雷，郭則稱若相信柯P的話，「晚上都不用睡覺了。」

郭台銘退出2020大選以來，第一次到桃園替立委候選人站台，郭台銘大讚吳志揚很優秀，在當桃園縣長任內做了很多基礎建設，由於桃園是重要的航空經濟城，他希望吳志揚能進入立法院，用縣長多年的資歷替大家發聲。

「我相信吳志揚的人品。」郭台銘認為吳志揚的家教很嚴，特地為好朋友站台不是因為交情，而是吳的能力應該被看見、在桃園的耕耘應該被看見，郭台銘也相信吳志揚的潛力應該被尊重。

不過近來傳聞郭台銘將經營親民黨，柯文哲對此表示「踩到政治地雷」，郭台銘表示此行是來支持吳志揚、也只談吳志揚，因為柯文哲每天都有金句，如果相信柯的話，「晚上就不用睡覺了」，並稱柯的話聽聽就好。另外，民進黨立委候選人高嘉瑜與郭台銘拍照一事，被前總統陳水扁大罵不要臉，對此郭台銘並無回應，只表示請大家報導吳志揚的好。

吳志揚舉辦的平安夜公益活動貴賓除了郭台銘外，前台東縣長黃健庭、前立委周守訓及桃園市議員徐其萬也一同到場關懷弱勢孩童。吳志揚感謝郭台銘特地到大園支持慈善公益活動外，更稱讚郭董對企業、國家的精神及理念都值得學習，並表示郭董經常默默行善台灣，不僅照顧許多偏鄉孩童，在推動醫療、文教上面也有卓越的貢獻。

(中時 )