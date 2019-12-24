獵戶座載人太空船計劃

美國的航太專案因涉及有機密性質的尖端科技，許多設備材料都要求必須使用美國製造。不過這種採購規定與美軍採購時面臨的狀況相同，經常有承包商以非美國製造產品冒充。近期美國太空總署(NASA)就發現一項用於獵戶座(Orion)太空船的不銹鋼管也被廠商用大陸產品冒充，該廠商遭起訴後被判有罪，面臨最高長達10年的監禁。

據《觀察者網》報導，這位以大陸製不銹鋼管冒充美國製的加州男子名為尹成燦（音譯，Seongchan “Steven” Yun），現年32歲，曾供職於洛杉磯國際貿易顧問公司CBOL Corporation。該公司為航太工業提供部件和材料，客戶包括NASA。2014年，尹成燦經手為NASA供應裝載火箭燃料的不銹鋼管。

NASA的獵戶座載人太空船正在裝設隔熱板。（圖／NASA)

美國《奧蘭多哨兵報》引述司法部的說法稱，合約要求這些鋼管須由美國提供，尹成燦從中國大陸採購，並試圖掩蓋其來源，但零件最終未能通過NASA的測試。尹成燦被控向聯邦機構提供虛假檔，目前面臨最高10年的聯邦監禁，他的量刑聽證會定於明年3月2日舉行。

報導說，這些差點使用大陸製造零件的專案，正是NASA史上的最大運載火箭——太空發射系統（Space Launch System），以及該局研發的新一代載人航天器獵戶座太空船（Orion）。

據美媒報導，波音公司在2012年簽訂了建造太空發射系統的合同，火箭原預計在2017年12月首次升空。但至首次升空已延後超過2年，太空火箭既未首飛，預算超支問題也非常嚴重，目前用於發射系統的開發和前兩枚火箭的建造，已經砸下了146億美元。

獵戶座太空船面臨的問題也差不多，原訂2017首飛也一直推遲，NASA雖然表示將於明年底發射無人獵戶座太空船進行繞月飛行，但NASA高層透露此案可能要拖延至2021年中才能進行。

獵戶座太空船（Orion）是NASA研發的新一代載人太空飛行器，每一架可以承載4名太空人。這是原有星座計劃中的一部分，該計劃旨在2020年將人類再次送往月球，並接著征服如火星等太陽系內目標。美前總統歐巴馬在2010年2月1日正式提議取消星座計劃，因為「嚴重預算超支、進度落後，而且缺乏新意」。有關法案於同年10月成為法律，星座計劃宣告終結。不過，獵戶座太空船的計劃獲得保留，用於發展成登月後再前往火星等系內行星的計劃。

(中時電子報)