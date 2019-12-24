科技部頒發一等科技專業獎 中研院院士孔祥重推AI獲獎 21:592019/12/24 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 科技部部長陳良基（右3）出席頒獎典禮。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 科技部24舉行科技專業獎頒獎典禮，科技部部長陳良基會上表示，中研院院士孔祥重成立財團法人科技生態發展公益基金會並創辦台灣人工智慧學校，在20個月內已培育5000位產業AI化人才，將AI技術與應用知識快速普及到產業界，創造值接產值逾1000億元，因此頒獎以玆表彰。 (旺報 ) #ai #科技 #科技部 #院士 #孔祥重 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》相中AI伺服器續航力，承啟攜思騰合力搶攻市場 12:332019/12/20 財經 《電腦設備》宏碁雲端攜手新創耐能智慧，合作研發AI解決方案 15:572019/12/20 財經 AI科技基金明年啟動 募資規模逾60億 04:102019/12/23 財經要聞 北林口、南沙崙 AI雙聚落成形 04:102019/12/23 財經要聞 開發AI解決方案 宏碁攜耐能 搶進智慧零售 04:102019/12/23 產業．科技 產官學研合作力拚板金業智慧轉型 AI戰略聯盟及國家隊成軍 20:582019/12/23 生活 東海大學攜手業界打世界盃 23日成立「板金AI戰略聯盟暨國家隊」 22:002019/12/23 財經 院士孔祥重力推AI教育 獲頒一等科技專業獎章 14:222019/12/24 生活 第一支箭射出！耗資4.9億元 竹縣國際AI智慧園區動工 16:312019/12/24 財經 推動AI人工智慧 亞大秀成果 17:382019/12/24 生活 科技熱門新聞 微軟為Windows 10用戶送上主題禮包 4K桌布任你換 - 科技 《Pokémon GO》聖誕活動起跑 冰屬性寶可夢首度登場 - 科技 蘋果慶聖誕 Apple Music免費聽半年App Store日日送禮 - 科技 對爐渣負無限責任 預拌混凝土廠現寒蟬效應 - 產業．科技 - 工商時報 矽晶圓看俏 環球晶明年回春 - 產業．科技 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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