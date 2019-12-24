科技部24舉行科技專業獎頒獎典禮，科技部部長陳良基會上表示，中研院院士孔祥重成立財團法人科技生態發展公益基金會並創辦台灣人工智慧學校，在20個月內已培育5000位產業AI化人才，將AI技術與應用知識快速普及到產業界，創造值接產值逾1000億元，因此頒獎以玆表彰。

(旺報 )