郭書瑤（瑤瑤）睽違9年，近來加盟何樂音樂，推出新歌〈合拍〉MV，邀好友阿達掌鏡，瑤瑤穿粉紅外套，內搭低胸白色上衣、配粉褲露出蠻腰，她笑表示很喜歡粉紅色，但私下衣服絕對不會出現粉紅色，「因為這顏色不好駕馭，需要花心思搭配才會好看。」

她身穿休閒風格，在現場率領6位舞者熱舞，透露跟以往不同，很少穿褲裝在大家面前，「甜美可愛感覺還是有，採用中性方式呈現，私下我其實不穿裙子，都是褲裝休閒為主，這樣的我很自在，想讓大家看到更貼近我自己的樣子。」

郭書瑤推出新歌〈合拍〉MV，邀好友阿達掌鏡。（何樂音樂提供）

她這次不拍攝傳統MV，改以舞蹈影片呈現，讓粉絲聚焦音樂上、舞蹈豐富度，「讓我比較沒有壓力，因為很久沒有推出作品，若拍MV我會壓力很大，選用舞蹈影片我覺得滿舒服的。」他們拍攝當天剛好遇到今年首波寒流，敬業的她，仍跳到全身飆汗，瑤瑤提到在跳舞時，會在鞋子加鞋墊，讓整體感覺較有氣勢，不過她拍攝時，卻忘記帶了，急忙詢問整個團隊也都沒有，豈料阿達剛好穿新鞋怕咬腳而加了鞋墊，成了最佳神救援，瑤瑤跳舞最後還把阿達的鞋墊給跳壞，相當賣力。

(中時 )