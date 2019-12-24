作家熊仁謙24日舉辦媒體餐敘，今年25歲的他，創辦YouTube頻道「快樂大學」，引起熱論，他用印度哲學與佛教思維切入普羅大眾常碰到的人生課題，療癒人心，已擁有近24萬訂閱。他近來被資深經紀人田定豐簽下，預告將挑戰唱歌出片，笑說：「喜歡熊仔、OZI的歌，但我還不會唱。」

熊仁謙10歲開始出家，12歲更遠赴印度鑽研佛法而談，6年前還俗，他表示從小就很皮，堅持己見，去印度前，母親原先反對，但不久就被他說服，後來因成為學者，認為宗教逐漸在凋零，想向大眾推廣佛教，因此還俗。

向來對現代議題很有想法的他，3年前在ISIS猖獗時，他曾經自願報名參加國際反抗ISIS的義勇軍，準備上戰場打仗，但被他的老師「大寶法王」勸退，不過他認為用任何一種形式，可以把自己的知識與理念傳遞給更多人知道，都是很樂意嘗試。

而他是不婚主義，現與女友交往2年，感情穩定，在戀情方面，他同樣是很理性的態度看待所有事情，自虧女友跟他在一起後已經放棄人生。被問及過去出家期間生活，他談到當時非常忙碌、充實，因他的學術工作有點類似培育佛法的師資，他們每天要上一小時課程，其他時間都在進行「辯經」，大家每天都花很多心力在準備辯論上。

(中時 )