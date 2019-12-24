民進黨猛批國民黨總統候選人韓國瑜曾去中聯辦，遭國民黨質疑為何賴清德等人拜訪中國就沒問題， 賴清德今天表示，他與對方在談笑間展現國家尊嚴與兩岸對等的原則，該堅持的立場絲毫沒有打折。

民進黨猛批國民黨總統候選人韓國瑜曾進中聯辦，遭國民黨質疑為何民進黨政治人物去對岸就可以，國民黨去就要被批。對此，賴清德今晚在臉書表示，「往事歷歷可證，攤在陽光下，可供檢驗」。

他說，2014年6月6日，他以台南市長的身分前往中國上海訪問，這也是他首度前往中國，主要是為了主持陳澄波120週年冥誕，「海上煙波─陳澄波藝術大展」上海展的開幕式。

當時，他特別帶了台南市的伴手禮—北門虱目魚酥，在介紹虱目魚時，他告訴楊雄市長虱目魚命名的民間傳說，是源自於鄭成功打敗荷蘭人登陸時，看到虱目魚問「什麼魚？」因為鄉音過重，當地民眾以為鄭成功將它命名為「虱目魚（什麼魚）」，所以虱目魚就這樣流傳下來。

他也提到，這故事和李登輝先生在台灣接任總統的民間傳說有異曲同工之妙，蔣經國先生在晚年的時候，常常要去上廁所，秘書問蔣經國先生下一任的副總統人選是誰？蔣經國先生回答「你等會兒（李登輝）」，所以幕僚就以為蔣經國提名李登輝先生當他的副總統。

賴清德強調，這兩個故事當然都是鄉野傳說，他曾求證李登輝前總統，得到的答案是沒有這回事！同樣的，虱目魚的「虱目」兩個字源自於平埔族，是閃閃發亮的意思。

他說，在談笑間，他展現的是國家尊嚴，與兩岸對等的原則，雙方輕鬆晤談、氣氛愉快，但該堅持的立場也絲毫沒有打折。

(中時 )