中央氣象局預報顯示，明(25)日各地天氣多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨；清晨仍涼，各地低溫約15至19度，白天較為舒適溫暖，北部、宜蘭和花蓮高溫約23到25度，中南部及台東約26到30度，中南部日夜溫差大，請民眾適時增添衣物。

氣象局預報員李孟軒表示，明日東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區易有長浪發生，基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，海邊活動請多留意；清晨西半部地區可能有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

李孟軒指出，29號中度颱風「巴逢」，明(26)日將穿過菲律賓中部群島進入南海，外圍環流將在周末為全台灣帶來降雨。

空氣品質方面，明日東北風持續減弱，西半部風速偏弱，污染物易累積，高屏地區擴散條件差，須留意污染物累積情形；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區清晨及晚間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為橘色「提醒」等級。

(中時 )