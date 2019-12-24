好汉不抵众拳



在美国伊利诺伊州有一家叫Rustic Road Farm的农场，这天一只老鹰前来抓鸡，它还以为自己走进了自助餐厅呢，结果…… pic.twitter.com/FQNIvrRiOZ — william woo (@williamwoo7) 2019年12月24日

老鷹闖入雞舍可能是想大快朵頤一番，沒想踢到了鐵板。美國一隻鷹闖入了一間農場的雞舍中，結果慘被雞群圍毆，被修理的不要不要的，驚恐跟不敢置信全寫在臉上。

一隻鷹闖入了一間農場的雞舍中，結果慘被雞群圍毆。(翻攝自推特)

鷹闖入了一間農場的雞舍中慘被雞群圍毆，被修理的不要不要的，驚恐跟不敢置信全寫在臉上。(翻攝自推特)

在美國伊利諾州一隻鷹闖入了Rustic Road Farm農場的雞舍中，遭到群雞圍攻不但被團團圍住，最後被趕到了角落裡群毆。雖然過程中牠試圖逃跑，雞群們仍窮追猛打又把鷹逼到了另一個角落。農場主人最終看不下去，將鷹了下來。

被救出的鷹就瑟縮在農場主手裡動也不敢動，最後農場主人將其放歸野外，並表示：「我覺得牠再也不會回來了。」

(中時電子報)