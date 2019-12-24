老鷹闖雞舍想大開殺戒 下場卻令人鼻酸 22:172019/12/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一隻鷹闖入雞舍，下場讓人跌破眼鏡。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 好汉不抵众拳在美国伊利诺伊州有一家叫Rustic Road Farm的农场，这天一只老鹰前来抓鸡，它还以为自己走进了自助餐厅呢，结果…… pic.twitter.com/FQNIvrRiOZ— william woo (@williamwoo7) 2019年12月24日 老鷹闖入雞舍可能是想大快朵頤一番，沒想踢到了鐵板。美國一隻鷹闖入了一間農場的雞舍中，結果慘被雞群圍毆，被修理的不要不要的，驚恐跟不敢置信全寫在臉上。 一隻鷹闖入了一間農場的雞舍中，結果慘被雞群圍毆。(翻攝自推特) 鷹闖入了一間農場的雞舍中慘被雞群圍毆，被修理的不要不要的，驚恐跟不敢置信全寫在臉上。(翻攝自推特) 在美國伊利諾州一隻鷹闖入了Rustic Road Farm農場的雞舍中，遭到群雞圍攻不但被團團圍住，最後被趕到了角落裡群毆。雖然過程中牠試圖逃跑，雞群們仍窮追猛打又把鷹逼到了另一個角落。農場主人最終看不下去，將鷹了下來。 被救出的鷹就瑟縮在農場主手裡動也不敢動，最後農場主人將其放歸野外，並表示：「我覺得牠再也不會回來了。」 (中時電子報) #農場 #老鷹 #雞舍 #不敢置信 #驚恐 #圍毆 #大快朵頤 #鷹 #雞 #農場 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》兄弟球團公布新職務 恰恰任副領隊兼農場主管 15:202019/12/20 體育 恰恰接兄弟副領隊 6搶1還要看球團安排 16:542019/12/20 體育 副領隊兼農場主管 火星恰新任務 04:102019/12/21 運動天地 韓粉闖入罷韓大遊行 看完現場爆真心話 20:002019/12/21 政治 NBA》科比助威！卡特出場數史上第4 11:142019/12/22 體育 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 激戰後床單一灘血 男進廁所大驚：「那個」啪破了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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