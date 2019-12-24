張善政（右5）來到馬文君草屯競選總部，一起在平安夜祈福點燈。（張晉銘攝）

左起：草屯鎮長簡景賢、張善政和立委候選人馬文君等人，一起點亮幸福。（張晉銘攝）

國民黨副總統候選人張善政晚間來到南投縣草屯鎮寶島時代村，展開「與青年有約」座談會，張善政以科技人的角度有問必答，其中他提到，韓選上市長再選總統，是因為想要做的事會被中央卡住，若選上總統，就能相互配合，對於高雄市的政務是事半功倍。

座談會在簡報後開放提問，有人詢問張善政，韓國瑜選上市長後又跑去選總統的看法？張善政說，要替高雄做事情，若中央不配合，做任何事情都是事倍功半，像是愛情摩天輪和國際機場都被中央卡住，很多事情都做不成，如果選上總統，高雄市長就可以相互配合，對於高雄市的政務是事半功倍。

另外張善政也提到為何前後相挺韓國瑜選市長和總統，他說，評斷政治人物有兩個標準，第一就是不能做壞事，第二選上後要發揮所長把事情做好，去年幫助韓選市長，就是陳菊做了太多不好的事，他想要幫高雄市「停損」，並相信韓不會做壞事；還有目前3位副市長，這幾位都是非常優秀的閣員，代表韓很會用人，並做好施政，希望未來也能幫中華民國「停損」。

被問到國民黨未來如何加強培養青年軍？張善政說，國民黨讓年輕人到黨內和政府部門做事的步調，確實較慢，將來執政的話，會讓年輕人有一條正常發揮的管道，像是在30歲年齡層就來培養機要秘書，40歲培養成為部會的次長，50歲培養成為內閣閣員，不要把內閣閣員平均年齡搞到60歲以上，在這個基礎上，就是大家要有政策規劃的概念，未來會成立國策顧問學院，讓對政治有興趣的人來參與，了解政治實務的型態。

張善政隨後前往馬文君草屯競選總部，與黨內候選人馬文君一起在平安夜祈福點燈，他說，過去3年每天好像都在黑夜，在此點燈祈求平安，希望明年能夠變得「黎明」，讓國家充滿希望，所以要靠大家投下正確的一票，給中華民國一個平安的未來。

(中時 )