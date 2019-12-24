第8屆陸日韓領導人會議24日在四川成都舉行。據日本共同社報導，日本首相安倍晉三當天在成都舉行記者會，就配合大陸國家主席習近平明春訪日制定陸日「第五個政治文件」表明積極態度，稱「日中雙方將為各領域取得成果而逐一做出努力」。

陸方對此持開放態度，認為若能制定新的政治文件，將成為一項「重要成果」（大陸駐日大使孔鉉佑語）。上月初日媒曾報導，陸日兩國政府有望在習近平訪日之際，簽署定義兩國新關係的「第五個政治文件」，建立戰略互惠、經濟等雙邊關係。

陸日此前簽署了四個重要政治文件，分別為1972年宣布邦交正常化的《中日聯合聲明》、1978年的《中日和平友好條約》、1998年的《中日聯合宣言》和2008年的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。大陸歷屆領導人均參與了以往政治文件的制定工作。

23日，大陸國家主席習近平在北京與安倍舉行會晤。習近平表示，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎，任何時候都不能含糊和動搖，並期待雙方能推進共建「一帶一路」和第三方市場合作。安倍晉三則稱，日方高度重視並期待習近平明年春天對日本進行國事訪問。

(中時 )