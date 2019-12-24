遠航日前無預警停飛，政院表示，日前已召開跨部會會議，其中決定遠航若未處理好飛安與勞工權益，不但不可能同意復飛，若遠航連改善的意願都沒有，還有可能進而廢照。

對於遠航停飛後又說要繼續營運，政院官員表示，行政院副院長陳其邁19日已找勞動部、民航局、交通部、金管會、財政及法務部舉行跨部會會議，其中確定飛安第一勞工權益優先，遠航若未處理好相關問題，不可能同意復飛，若連改善的意願都無，接下來可能廢照。

官員說，跨部會並未針對遠航改善定出期限，而是授權由交部通、民航局進一步處理。

政院發言人Kolas Yotaka晚間也證實相關說法，強調飛安第一。勞工權益優先。遠航資方若沒處理好這兩項，不會同意復飛。如果持續不改善，就可能廢照。

陳其邁日前也說，政院已要求跨部會做好協調，一定會做好最好的準備來因應遠航的問題。陳其邁強調，針對旅客權益、航空運能及勞工權益政院會啟動應變機制。

(中時 )