外型甜美的薛楷莉，當年追求者眾。(本報系資料照)

前主播薛楷莉昔日鬧出削凱子事件轟動一時，淡出螢光幕許久的她，近日被《周刊王》獨家披露近況，指她在離開媒體界後，於2015年重返校園，現在已正式成為國家認證的護理師，在家鄉高雄一間醫院的加護病房任職。

外型甜美的薛楷莉，在當時是人氣火紅的女主播，未料卻在2002年爆出削凱子事件，被控在短短1小時內刷了日商德原榮玉信用卡184萬台幣，讓她專業形象崩盤。

2年過後，薛楷莉低調嫁給了交往3年多的媒體人顏冠得，未料這段婚姻僅維持9年就宣告破局。其實薛楷莉當年是因工作關係認識顏冠得，對於外界好奇追求者眾的她，為何最後選擇顏冠得共度一生？

薛楷莉2015年接受雜誌《嬰兒與母親》專訪這麼回答，「我不覺得自己一定要嫁豪門，精神層面對我而言才是最重要。」她認為有人雖然嫁豪門或很會賺錢的老公，但夫婦倆真正能陪伴彼此的時間卻很少，不太像一個家，所以她一直認為男女交往不是配與不配，而是適不適合的問題。

未料薛楷莉與顏冠得的婚姻仍以破局收場，當時薛楷莉指控顏冠得家暴、有婚外情，最終法院也把女兒監護權判給了薛楷莉。

(中時電子報)