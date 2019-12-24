俄羅斯未來戰略轟炸機

俄羅斯聯邦空天軍遠程航空兵司令謝爾蓋．科貝拉什表示，俄羅斯計畫在2040年之前建造完成採用無人駕駛模式的第6代戰略轟炸機。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，科貝拉什是在接受《莫斯科共青團員報》採訪時做出上述表示，除了完成的時間設定在2040年之外，確定採用無人機也令外界感到驚訝。

科貝拉什還透露，在遠程航空兵的下一步發展中，不僅將升級現有圖-160、圖-95MS和圖-22M3轟炸機，延長其服役期限，同時還要建造前景航空綜合系統，亦即第5代戰略轟炸機。

俄羅斯今年測試的獵人無人轟炸機。（圖／網路）

科貝拉什稱，「這是一款亞音速戰機。」

俄羅斯聯邦國防部副部長阿列克謝．克裡沃魯奇科此前曾透露，遠端航空兵將在2027年末之前接收前景航空綜合系統。

大陸《環球時報》引述俄羅斯《航空新聞網》於12月18日報導稱，俄羅斯伊爾庫特公司正在開發PAK-DA隱身戰略轟炸機，該機具備30小時的連續飛行能力，將在2027年服役。

俄羅斯的無人隱身轟炸機技術在最近兩年內是突飛猛進，其中最受人們矚目的就是在2019年正在測試的「獵人」，具備有戰略轟炸機的實力。它的重量20噸左右，速度更是達到了1000公里，一次性攜帶的彈藥能夠達到1噸左右，其隱形方式與目前服役的5代戰機蘇-57相似。

(中時電子報)