新北市中和警分局警員揹行動不便長者返家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局警員揹行動不便長者返家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局南勢派出所警員洪崇惟、許矞濃日前巡邏經過新北市中和區興南路一段105巷時，見有名行動不便70歲林姓老翁與70歲林姓老婦，在家門前不知所措，眼神充滿無助，遂主動關心詢問。

老翁至醫院看診返家時，卻因體力不支，老婦力氣也不足，兩人只好無助地在自家樓下大門口，等待求助，不知所措。剛好洪員與許員經過，便主動協助兩位老人家上樓返家，許員更是直接揹著老翁上4樓，最近天雖寒冷，此舉卻讓老翁與老婦備感溫暖、熱淚盈眶，對員警的熱心之舉感激不已。

(中時 )