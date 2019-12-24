老翁行動不便 中和暖警「揹回家」 22:542019/12/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中和警分局警員揹行動不便長者返家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和警分局警員揹行動不便長者返家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局警員揹行動不便長者返家。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局南勢派出所警員洪崇惟、許矞濃日前巡邏經過新北市中和區興南路一段105巷時，見有名行動不便70歲林姓老翁與70歲林姓老婦，在家門前不知所措，眼神充滿無助，遂主動關心詢問。 老翁至醫院看診返家時，卻因體力不支，老婦力氣也不足，兩人只好無助地在自家樓下大門口，等待求助，不知所措。剛好洪員與許員經過，便主動協助兩位老人家上樓返家，許員更是直接揹著老翁上4樓，最近天雖寒冷，此舉卻讓老翁與老婦備感溫暖、熱淚盈眶，對員警的熱心之舉感激不已。 (中時 ) #老翁 #老婦 #中和 #不知所措 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市青年住宅營運移轉 兆豐銀完成20億聯貸 04:102019/12/20 金融．稅務 新北建教合作邁入50年 教育局長直擊建教生工作現場 15:372019/12/20 生活 新北市 推市場快閃計畫 04:092019/12/22 金融．稅務 板橋選情五五波 侯友宜替柯志恩輔選 12:252019/12/22 政治 林金結同框侯友宜 賣菜做公益 01:192019/12/23 地方新聞 新北市人事改組 副秘書長林芥佑調顧問 10:562019/12/23 政治 新北市長侯友宜參訪宏達電 對VR按讚 12:142019/12/23 財經 新北市十八王公海邊女屍 死者為基隆女子 17:332019/12/23 社會 頂新三重廠新北市府5年前裁示終止變更 死灰復燃成功闖關 21:022019/12/23 財經 茂德三重廠變更過關 侯：透明讓所有人檢驗 10:592019/12/24 政治 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 激戰後床單一灘血 男進廁所大驚：「那個」啪破了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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