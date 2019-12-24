原PO很愛K董，愛到麥當勞櫃台點餐時，他都會直接跟店員表示要「來一份K董套餐～」(圖/摘自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines FB)

星宇航空明年年初開航機票秒殺，其董事長張國煒親民個性，至今累積了不少「星粉」，也會聚集到臉書社團討論。近日就有網友表示問到K董張國煒都吃麥當勞幾號餐？沒想到獲得張國煒本人親自回應：「雙層豬肉滿福堡加蛋套餐」。對此，讓許多星粉聽了都暴動了，紛紛表示到麥當勞要指定買「K董套餐」，也引發許多趣事。

原PO在臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》發文，提到自己到麥當勞櫃台點餐的對話，他表示要「來一份K董套餐～」，店員聽不懂而顯得一臉困惑，於是只好請值班經理出來，沒想到值班經理立刻理解表示說：「喔～3號餐」，而原PO也驚訝了經理竟然會懂。

PO文曝光後，也引起許多星粉興奮留言「待會立馬去吃麥當當（K董套餐）👍」、「K董會說：在機場見記得拿給我，哈哈哈」、「正吃中ing⋯」、「麥麥店員一定覺得這個組合怎麼突然業績變好了」。還有人看到原PO自備擺放的星宇小飛機模型，狂問「小飛機那兒買～」、「我以為買麥當勞送星宇小飛機。害我差點要衝了」。

(中時電子報)