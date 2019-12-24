因應對美貿易順差 經部：要求國營事業擴大對美採購 22:502019/12/24 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到貿易戰影響，全球供應鏈出現轉移效應，帶動轉單效應，經濟部長沈榮津24日表示，已要求國營事業盤點需求，列出可能對美國擴大採購項目。 經濟部周一說，今年中有對美原油採購占比，從去年的30％提高至40％，不過不僅對美原油採購不只是為因應順差問題，也考量整體原油採購布局。 沈榮津周二出席活動會後受訪指出，已經請國營會轉知各國營事業及經濟部相關單位盤點可能擴大或提前至今年底前對美採購需求，實際規模仍待確認。 (工商 ) #採購 #事業 #國營 #國營事業 #原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》多頭買盤支撐，周四國際原油漲至3個月高點 10:002019/12/20 財經 陸狂購美農產品盟友氣炸！ 恐動用最殺招反擊 19:152019/12/20 財經 上銀 啟動補漲行情 04:092019/12/22 證券．權證 星座理財(12月23日～12月27日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 事業聚會 積極參與 04:092019/12/22 投資理財 油價再漲！汽柴油各調漲0.3及0.4元 13:052019/12/22 財經 經濟好轉、OPEC＋減產 油價有撐 04:102019/12/23 投資理財 《國際油價》獲利回吐，上周五國際原油期貨收跌 10:172019/12/23 財經 巴斯夫出售化學建材事業部予Lone Star基金 15:292019/12/23 財經 1月原要大漲 經長拋利多：「春節油氣凍漲」 20:182019/12/23 財經 巴斯夫出售化學建材事業 價格31.7億歐元 23:532019/12/23 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 揭儲蓄險六大風險 金管會殺手鐧明年7月上路 - 財經 - 工商 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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