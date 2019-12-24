受到貿易戰影響，全球供應鏈出現轉移效應，帶動轉單效應，經濟部長沈榮津24日表示，已要求國營事業盤點需求，列出可能對美國擴大採購項目。

經濟部周一說，今年中有對美原油採購占比，從去年的30％提高至40％，不過不僅對美原油採購不只是為因應順差問題，也考量整體原油採購布局。

沈榮津周二出席活動會後受訪指出，已經請國營會轉知各國營事業及經濟部相關單位盤點可能擴大或提前至今年底前對美採購需求，實際規模仍待確認。

(工商 )