J.Sheon、孫盛希24日受邀為台北「愛．Sharing」耶誕點燈活動擔任演出嘉賓，J.Sheon當天身為壽星，歡慶34歲生日，特別把這天留給歌迷一起度過，J.Sheon在台上一連演唱〈啵啦〉、〈比較浪漫〉、〈輸情歌〉，引起尖叫。

他透露以往耶誕節和生日會習慣一起慶祝，正逢宣傳期工作滿檔，晚上工作結束後，問及計畫怎麼過？他笑說：「趕快離開現場，回家跟家人吃個飯。」至於生日願望，他打趣說：「希望明年地球是平安的。」

孫盛希壓軸登場，她近期獲邀演唱戲劇和電影主題曲，也透露最近開始寫新歌，「今年過的很充實又精彩，希望明年能推出新專輯，新的感覺給大家，也希望能夠到處旅行。」

她邀J.Sheon再度回到舞台加碼一首歌，私下好交情的兩人，選了從未公開場合一起演唱過的共同創作曲〈闖空門〉，孫盛希笑說：「期待和J.Sheon一起狂轉音，唱起這麼R的歌！」J.Sheon回說：「蠻特別的感覺，這次剛好同一個活動，又剛好在耶誕節，送給歌迷們一個驚喜，不管男生或女生，希望今天大家都有個空門可以闖，開開心心。」

(中時 )