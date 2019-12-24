中火生煤用量已於今年11月27日超過1104萬公噸上限，違反《台中市生煤管制自治條例》，市府明早將公布重懲，可能不排除撤照重懲。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕在就職周年時，對中火生煤使用超量，說出「如果無法改善，包括10張執照，市府將依法處理、依法行政」重話，環保局開出第2張裁處書罰600萬元，限期23日前並未完成改善，違規情節重大，盧秀燕25日上午9點半將對中火發表重大宣示，改善若未奏效，10張執照審查不排除有部分機組遭撤照，中火恐收到黑色耶誕節「震撼級」禮物。

市府表示，中火生煤用量已於今年11月27日超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例，經12月3日、12月14日兩次限期改善，市府於12月23日再度複查，該廠仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府將對中火做出重大宣示，捍衛市民健康。

盧秀燕對台中火力發電廠議題受訪時曾指出，因為台中火力火電廠10張執照已經到期，最近將處理換照，之前已經開出2張處分書，確實要求中央、台電、中火要守法，要為民表率，確實遵守地方法律。

「如果中央、台電確實守法落實改善，與市府是夥伴關係，但是如果無法改善，包括10張執照，市府將依法處理、依法行政」，盧秀燕捍衛中台灣空氣品質，中部7縣市再聯手出擊，在「中台灣區域治理平台7縣市首長會議」中，一同宣示明年攜手成立「空汙治理專案辦公室」，全力以赴還給中台灣人民呼吸權！

(中時 )