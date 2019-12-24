行車糾紛釀衝突 男子朝動物醫院丟擲信號彈 22:552019/12/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兩名男子今（24日）晚間7時許在新北市中和區中山路二段，雙方因行車糾紛發生口角衝突，憤而丟擲信號彈。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩名男子今（24日）晚間7時許在新北市中和區中山路二段，雙方因行車糾紛發生口角衝突，其中一方直接走入一旁的動物醫院，另一方則尾隨進入，再度在動物醫院內發生口角，爭吵過程中突然有人朝店內丟擲信號彈，造成1名男子燒燙傷，所幸送醫後無生命危險，案由警方調查中。 (中時 ) #男子 #動物醫院 #動物 #醫院 #口角 也許您會感興趣 推薦閱讀 按喇叭起口角 惡煞開「海神」擄人毆打後丟包 10:492019/12/20 社會 六福村耶誕送愛 帶領孩童看動物 19:172019/12/21 生活 新竹講 林智堅分享動物園圓夢歷程 19:172019/12/21 生活 林智堅分享打造動物園夢 04:102019/12/22 地方新聞 久病男遷怒 台大醫院前持刀恐嚇女醫 09:412019/12/22 社會 5指如鴨掌 新光醫院助緬甸男孩來台就醫 12:362019/12/23 生活 基隆醫院讓聖誕好溫暖 以實際行動關懷弱勢 14:512019/12/23 生活 大千醫院通過評定！苗栗首家重度級急救責任醫院揭牌 15:052019/12/23 生活 汐止中正市場攤商口角 檢依傷勢認定殺人未遂起訴 13:062019/12/24 社會 新竹動物園周六開幕 樂樂號雙層觀光巴士登場 14:012019/12/24 生活 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 激戰後床單一灘血 男進廁所大驚：「那個」啪破了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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