兩名男子今（24日）晚間7時許在新北市中和區中山路二段，雙方因行車糾紛發生口角衝突，其中一方直接走入一旁的動物醫院，另一方則尾隨進入，再度在動物醫院內發生口角，爭吵過程中突然有人朝店內丟擲信號彈，造成1名男子燒燙傷，所幸送醫後無生命危險，案由警方調查中。

(中時 )