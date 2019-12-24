由甄子丹主演的賣座武打電影《葉問》系列，近日《葉問4：完結篇》上映開出紅盤，光是台灣首周就賣出5千萬佳績，上映4天，在華語圈共累積約15億台幣的票房紀錄。不過這是他古裝功夫片的最後一部，他近日接受訪問也點名另外兩位男星接棒，其中一位是在《葉問》系列中飾演「張天志」的影星張晉；另一位則是影歌視三棲近年以廚藝聞名的謝霆鋒，令人耳目一新。

《葉問4：完結篇》全台單日大賣1200萬穩坐單日票房冠軍。（圖／華映提供）

甄子丹接受港媒《東網》訪問時表示，自己過去30幾年的演藝生涯中，大多以武打戲為主，要拍攝同樣類型的電影絕對沒有問題，但能否再次創造激情才是他所考量的，他也表示未來他也還會拍時裝動作片，要大家不要太失望。

張晉在《葉問》系列飾演張天志一角。（華映娛樂提供）

另外他也點名兩個接班人，認為他們底子好潛能也夠，一個就是「張天志」張晉，他表示張晉功夫底子好。另外謝霆鋒也是一個相當有資格的演員，他表示不要看他很帥又很會煮菜，去忽略他的演技和功夫，其實他已經練了好多年了。

(中時電子報)