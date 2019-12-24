波音接連發生兩起737 Max客機空難事故後，公司業務和股價一蹶不振，執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）23日請辭獲准，他能依據「黃金降落傘」條款，帶著高額離職金離開，總價值可能超過一架737 Max客機。

根據美國《巴倫周刊》報導，穆倫伯格辭職能獲得3,000萬至4,000萬美元的離職金，外加價值1,100萬美元的高階主管退休金，換言之，最高可帶走5,100萬美元。

另外，美國CBS News報導，依據波音呈交美國證管會（SEC）的文件顯示，穆倫伯格離職將能獲得價值2,650萬美元的現金與股票，但他最多可能抱走5,850萬美元，取決於穆倫伯格最終的離職條款，以及波音未來3年的績效。

現年55歲的穆倫伯格每年可領取價值逾80.7萬美元的退休金，截至2018年底，這筆退休金的現金價值為1,320萬美元。他還持有39,506股限制股，按目前市值計算約為1,330億美元。退休金與限制股合計價值2,650萬美元。

穆倫伯格2019年沒有紅利獎金，但他仍可領取前兩年公司授與的股票獎勵。若波音未來3年達到業績目標，穆倫伯格可領取2017年的獎勵1,190萬美元，和2018年的1,280萬美元。如果波音超越目標，穆倫伯格可領取多達3,200萬美元。獎金加上現金與股票後，總離職金上看5,850萬美元。

穆倫伯格擔任波音執行長約4.4年，據呈交主管機關的文件顯示，穆倫伯格在2015至2018年任職公司總舵手期間，總薪酬超過7,000萬美元。

在2019年前，穆倫伯格可以說是將波音管理得有聲有色，股票年平均漲幅約25％，大幅領先大盤。

但2019年對波音和穆倫伯格都是艱難的一年，737 Max遭到停飛，股價仍較空難前低了約20％，表現也遜於大盤。

(工商 )