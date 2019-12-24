特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）1年多前宣布要以每股420美元將公司私有化，引發軒然大波，特斯拉歷經波折，股價終於在16個月後攀升至該水準，並改寫新高紀錄。

特斯拉股價在23日盤中一度衝上422.01美元的紀錄高點，但終場收在419.22美元，漲幅達3.36％，將市值推升至755億美元。23日的股價超越穆斯克在2018年8月宣布的私有化價碼420美元。

穆斯克當時的言論雖然帶動股價躥揚，但也開啟特斯拉和穆斯克的「天堂路」。特斯拉在接下來的16個月經歷股價暴跌至三年新低，6月跌破177美元，之後緩速爬升，直到10月業績報喜，才見股價躥揚。

特斯拉股價升抵420美元之路崎嶇難行，期間經歷訴訟、主管機關質詢、裁員、高層出走與營運挑戰。

特斯拉加州費利蒙（Fremont）組裝廠的資深製造主管布魯格曼（Bert Bruggeman），上任僅14個月，已於日前宣布去職。費利蒙廠是特斯拉的旗艦工廠，大部分的電動車都是在該廠房組裝。

穆斯克在「私有化」言論後又爆出一連串荒唐行徑，包括在電台受訪時公然抽大麻，引發次日股價重挫6.3％，並引來要求穆斯克下台的聲浪。

接著美國證管會（SEC）在私有化案指控穆斯克詐欺，穆斯克最後付出2,000萬美元與證管會和解，才保住執行長大位，但他失去董事長頭銜。

穆斯克與證管會和解後，特斯拉股價大漲17.35％，升至310.7美元，但數日後穆斯克譏諷證管會是「空頭致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission），再讓隔日股價挫低7％，至261.95美元。特斯拉直至10月意外呈報獲利，以及上海超級工廠將投產，帶動股價一路走升。

(工商 )