波音23日宣布撤換執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg），該職由新上任兩個月的董事長凱豪恩（David Calhoun）接替，希望借助這位業界老將過去豐富經驗，帶領公司安然度過737 Max停飛危機。波音亦宣布明年1月起暫時停產737 Max，同時通知零件供應商下月起停止供貨一個月，顯示供應鏈同樣難逃衝擊。

737 Max因接連發生兩起空難遭到全球停飛，眼見復飛遙遙無期、公司聲譽掃地，一連串挫敗促使波音做出停產該機型決定，而董事會也投票支持更換執行長。

波音執行長一職將由凱豪恩接手，他在波音擔任董事十年，今年10月才剛升任董事長。更重要的是，現年62歲的凱豪恩過去曾帶領奇異電子、尼爾森與開拓重工等公司度過營運危機，因此波音對他寄予厚望。

前奇異執行長伊梅特（Jeff Immelt）表示，在凱豪恩領導之下，奇異航空事業得以熬過九一一事件衝擊，顯示他在高壓下依然能夠指揮若定。伊梅特表示，凱豪恩應能幫助波音重拾民眾信心。

(工商 )