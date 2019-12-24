台灣機能紡織屢屢在國際展露頭角，不少業者投入健康機能紡織產品。其中，台中發跡的斯傑利企業自創「sNug」品牌，主打健康除臭襪、機能運動服飾等產品，13年來估計全台超過百萬家庭穿過sNug的機能紡織品，其中，單是除臭襪，年銷量就逾50萬雙。歲末年終，加上適逢「sNug」13周年慶，推出優惠促銷案，帶動業績明顯成長。

sNug持續研發機能紡織新產品，最近推出號稱穿的保養內衣褲，不但可以消除汗臭味和內褲異味，更可以進一步呵護肌膚，減少不舒服感。知名藝人就在臉書發文表示，常買到漂亮不透氣的內褲，穿起來其實很不舒服，最近發現國產機能品牌「sNug」內褲，透氣好穿價格實惠，因為愛上這款機能內褲，發文力推台灣機能內衣褲！

今年以除臭機能內褲榮獲「台灣金選獎」的sNug總經理鐘志誠表示，十幾年前就預見機能紡織是必然的趨勢，因為地球暖化且台灣屬於海島型氣候，天氣潮濕悶熱，自己也常常覺得肌膚粘膩很不舒服，因此多年來致力於發展穿起來舒適清新的貼身機能衣物。例如「健康除臭襪」和今年獲獎的「除臭清新內褲」，都是因為自己的需求而開發的機能紡織產品。

sNug產品不只是訴求機能，更講究要符合健康無毒安全的機能。

sNug執行長洪韶均表示，這種機能布料不但健康又環保，是採用日本弱酸性消臭機能纖維在台灣混紡天絲抽紗製成的透氣除臭內衣褲；天絲為天然纖維素容易自然分解，不會造成環境負擔，是環保纖維的一種，具有極細緻與圓滑的特性，擁有絕佳親水性、吸濕、透氣涼爽的功能，能隨環境氣候狀況，快速釋放濕氣，卓越的溼度調控，能達到減少細菌生長的效果，且表面圓滑適合較容易敏感的肌膚！

洪韶均強調，sNug健康除臭襪口碑第一品牌，而sNug健康機能紡織產品都在彰化縣社頭鄉生產製造，目前在全台擁有超過400個銷售據點，包括丁丁藥局、大樹藥局等連鎖藥妝店，以及新光三越、統一新時代、漢神巨蛋等百貨通路。

(工商 )