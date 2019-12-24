直球對決！國民黨總統候選人韓國瑜直闖年輕人喜愛的網路脫口秀《博恩夜夜秀》，劈頭自嘲「韓導來囉」，他表示，對年輕朋友的調侃完全不在意，因為這就是自由民主，他也首次面對鏡頭，為這段期間請假在外跑選戰，向高雄市民道歉。

主持人博恩11月底嘗試撥電話給韓國瑜，沒想到真是本人接聽，當場約韓上節目，韓國瑜21日參加完高雄挺韓遊行後北上錄影，但製作單位事前發聲明，疑以藏頭詩「本官在韓假」諷刺他，今（24）日晚播出「韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！」8萬多人觀看。

《博恩夜夜秀》深受年輕人喜愛，不過節目先前提到韓國瑜，多以調侃口吻，今晚播出過程，留言訊息也以黑韓居多，拚命酸「韓總機、韓特首、隱形市長」，甚至要製作單位打馬賽克，但也有人為韓加油，「就是為了韓國瑜來看的」、「猜猜多少1450在這裡？」

節目設計2張椅子，1張貼「棋子」照片、另1張貼「塞子」，要韓國瑜選擇，韓二話不說坐在塞子椅上，台下觀眾有人手機秀出跑馬燈「溜之大吉」，但韓國瑜仍滿臉微笑打招呼「大家最喜歡的韓導來囉」，他要博恩繼續調侃，「只有一個要求，別開我髮型玩笑」。

博恩先向韓國瑜道歉，說之前節目很常拿韓國瑜來嘲諷，但話鋒一轉，他尖銳問韓有沒有想跟哪些人道歉，韓國瑜最後才聽懂，回答他對高雄市民除了感謝，對於這段時間請假在外面跑選戰，沒時間陪高雄市民，確實很抱歉。

韓國瑜坦言，自己很清楚夜夜秀台下的觀眾有90％是討厭他的，博恩此時不忘補刀說「其實不只90％」，但博恩也說，韓國瑜很勇於面對正面及負面評價，他個人很希望幫韓洗刷冤名，於是提議兩人模擬對話，要韓國瑜向迪士尼總裁勞勃·艾格邀約來高雄投資。

韓國瑜與博恩以英語對話，博恩當場拒絕到高雄蓋迪士尼，諷刺「聽說那裡又老又窮」，韓也不甘示弱回答「你怎麼這麼笨？城市會改變啊！」開玩笑之後，韓國瑜正色解釋，迪士尼每年需有1億觀光客，台灣機會不大，但愛情摩天輪已有7國團隊遞件，百分百可行。

博恩當場問韓，哪個國家最危害台灣安全？韓國瑜說，這70年來就是防止對岸武力攻台，所有國防政策假想敵就是人民解放軍，所以他提2個「不要懷疑」：不要懷疑共產黨一定要收復台灣、不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心。

博恩進一步追問韓國瑜認為國家的名字叫什麼？韓說，在九二共識基礎之下，對岸叫中華人民共和國，我們是中華民國，我們希望維持自己的主權，然後推展和平，兩岸和諧交流，對各國和氣生財，跟全世界作朋友來賺錢。

節目最後，韓國瑜跟博恩比賽三個動作，包括坐下盤腿、盤腿後身體直立、最後是盤腿走路，韓國瑜筋骨非常軟Ｑ，博恩完全無法照做。

韓國瑜最後用1分鐘時間對鏡頭喊話，他說，台灣人熱情、善良、好客，又重視教育，希望2020後台灣同胞團結在一起，他最害怕世界忘記台灣、台灣忘記世界，所以大家要攜手相連，為台灣經濟、教育下一代打拚，讓孩子得到培養，讓下一代比我們更強壯、更有競爭力、生命力，未來不能再彼此惡鬥下去，讓我們團結，開創台灣更美好的未來，台灣加油。

(中時 )