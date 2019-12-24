《葉問4：完結篇》上映以來持續蟬聯票房冠軍，全台票房累積超過6000萬。對於票房報捷，身為主角的甄子丹表示：「《葉問》系列電影能吸引人，打之外，是每集都有不同的重點，同觀眾分享的都是圍繞住『四生四愛』。四生是指生存、生活、生命及生死，四愛則是愛國、愛朋友、愛妻及愛兒，每次的主題，都能感動觀眾引起共鳴，導演自然功不可沒，也謝謝觀眾對葉問這個人物同對電影的鍾愛與支持。」

有「最漂亮小龍女」之稱的大陸女星劉亦菲，因演出真人版《花木蘭》和同片演員甄子丹交情好，她在微博寫道：「《葉問》每一部（電影）都會看，也真心被打動，子丹哥是一位文武雙全的藝術家，葉偉信導演是我最愛的導演之一。」更在網上拉票，讓甄子丹感動致謝。

《葉問4：完結篇》片中港星陳國坤再扮李小龍，不但戲分較第三集更為吃重，表現也非常搶眼。他透露自從5歲看過《精武門》之後，就成為粉絲，還參加過香港的李小龍影迷會，對這位傳奇巨星非常有感情。他表示當演員多年，扮演李小龍是他很有信心的一個表演，「大家都要我放心去演，我覺得我在演這場戲時，已經不只是演得像，我有種他跟我一起的感受，覺得自己並不是孤軍作戰。」

陳國坤神似李小龍，在《葉問4：完結篇》演出本尊。（華映娛樂提供）

《葉問》系列電影的御用編劇黃子桓則說：「起初我們塑造『葉問』這個好男人想要吸引女性觀眾支持動作片，但結果我們感染了全球不同的觀眾。看著IP MAN廣被各地觀眾熱烈追捧，心情是無比興奮的。」

上映檔期適逢耶誕節，《葉問4：完結篇》的黃金陣容甄子丹、吳建豪、陳國坤及片中反派史考特艾金斯都特別錄製ID，祝福台灣觀眾耶誕快樂，電影走向系列最後結局，甄子丹也宣傳這是他最後一部功夫作品，讓許多影迷大感不捨，電影公司特別舉辦一人一信向葉師父告別的活動，希望影迷寫下對《葉問》系列的感情，寄到電影公司，會再轉交給甄子丹，感受台灣粉絲滿滿的心意，活動詳情請上「《葉問4》（台灣）」官方臉書粉絲團：https://goo.gl/WXNF7h查詢。

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