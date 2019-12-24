恐怖片《倒數計死》由《安眠書店》女主角伊麗莎白萊爾（Elizabeth Lail）領銜主演，出道以來接拍多部驚悚作品的她，儼然已經成為「新生代驚悚天后」，接演該片對她更是個發揮演技的機會。《倒數計死》是她首部在台灣上映的大銀幕作品，尤其劇情嚇點滿載，伊麗莎白不但得獨自進入停屍間打開冰櫃，甚至還得握著屍體的手與他四目相接；也因為屍體的特殊化妝太恐怖，讓她在跟屍體拍戲當下，簡直寒顫到凍未條。

伊麗莎白萊爾以美劇《童話小鎮》作為出道作品，並於第四季加入飾演「安娜公主」一角。如果要以一種類型去定義她接演的作品，那一定就是「驚悚」。尤其她之後還演出 YA 超自然恐怖美劇《死亡夏令營》，嚇壞了不少觀眾；2018 年更擔綱影集《安眠書店》第一季女主角，為她拉抬不少知名度。

伊麗莎白萊爾被譽為「新生代驚悚天后」。（采昌國際多媒體提供）

巧合的是，伊麗莎白在《安眠書店》當中飾演研究生，隨後激發了書店經理的痴迷之情，並對她進行騷擾。沒想到這回跨上大銀幕接演《倒數計死》，飾演美麗又有愛心的護士，卻又再度被醫院當中的男醫師騷擾，甚至還要受到死亡倒數的威脅。她在兩部作品當中，都恰巧扮演受害者角色，卻也同時完美展現出角色面對威脅時，內心堅強的一面，也讓觀眾對她的演出印象深刻。

有趣的是，伊麗莎白萊爾雖然曾經透露自己不太看恐怖驚悚片，但畢竟自己被受封為「新生代驚悚天后」，難免還是會被問到自己最喜歡的恐怖片。於是伊麗莎白也向媒體透露自己最喜歡的恐怖驚悚片TOP 5，沒想到名單中除了最愛的《逃出絕命鎮》之外，其他四部《厄夜叢林》、《失嬰記》、《大白鯊》、《陌路狂殺》都算是頗有年代的經典之作；尤其她更大讚《逃出絕命鎮》是一部「在不斷驚嚇觀眾的過程中，還能做出震撼人心社會評論的作品」。

男女主角喬丹卡洛威（左）與伊麗莎白萊爾（右）合作抵抗惡靈索命。（采昌國際多媒體提供）

全美首週新片票房冠軍《倒數計死》，由《忌日快樂》、《安娜貝爾：造孽》製作團隊打造，索命威脅更勝《絕命終結站》。該片劇情描述護士奎茵（伊麗莎白萊爾飾演）大膽下載了可以預測死期的APP，並驚訝得知僅剩三天壽命可活。起初，奎茵以為這只是個無聊的惡作劇，沒想到身邊曾經下載的人，卻一個接著一個如APP所預測的時間接連死去，即使刪除檔案、更換手機，都無法擺脫死亡倒數。隨著死期逼近，她能否在時間結束前挽救自己的生命。該片將於27日在台上映。

(中時 )