國民黨總統候選人韓國瑜因抱小孩，引起被黑的風波。韓競總主委朱立倫今天在臉書發文挺韓說：「抱小孩怎麼了嗎？民進黨政治操作不要太誇張！政治多一點人性，少一點仇恨，台灣會更平安。」

朱立倫附上一張抱著幕僚的3個小孩的照片，內容短短不到50字，卻引來2.7萬人按讚，還有1205則留言、430次分享。

(中時 )