川普：將舉行儀式 和習近平簽署初步貿易協議 23:432019/12/24 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天表示，他和中國國家主席習近平將會舉行簽約儀式，簽署兩國本月達成的第一階段美中貿易協議。 路透社報導，川普告訴記者：「我們會舉行簽約儀式，沒錯。」 他又說：「我們會快一點簽約，因為我們希望完成這件事。協議已經達成，如今只是在進行翻譯。」 (中央社) #簽約 #協議 #我們 #川普 #儀式 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 不是武器！北韓「聖誕禮」曝光 川普恐頭大了 - 國際 聖誕快樂為何是Merry Christmas 而非Happy Christmas？ - 國際 罕見！北韓軍方三巨頭站起來聽金正恩指示的畫面曝光 - 國際 川普：將舉行儀式 和習近平簽署初步貿易協議 - 國際 - 中央社 40年最血腥鎮壓！傳伊朗2周內狂殺1500人 屍遍地 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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