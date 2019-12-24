美國總統川普今天表示，他和中國國家主席習近平將會舉行簽約儀式，簽署兩國本月達成的第一階段美中貿易協議。

路透社報導，川普告訴記者：「我們會舉行簽約儀式，沒錯。」

他又說：「我們會快一點簽約，因為我們希望完成這件事。協議已經達成，如今只是在進行翻譯。」

(中央社)