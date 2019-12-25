耶誕前夕，常能見到耶誕老人抱起孩童，聽他們許下耶誕願望。現代人視寵物如孩子，坐在耶誕老人膝頭的不只孩童，小狗、小貓甚至大蛇，都來和耶誕老人合影，留下耶誕紀念。

耶誕節是歐美最重要的節慶，不只家裡會妝點耶誕裝飾，親手挑選禮物送給親友，許多有小朋友的家長也會帶著孩子到商場或特定場所，讓孩子能坐上耶誕老人腿上，向耶誕老人許下耶誕心願。

隨著越來越多現代人珍愛自己的寵物如同孩子，不少耶誕老人不只要傾聽孩子的童言童語，接觸這些寵物也逐漸成為耶誕老人的「工作」項目。

「華盛頓郵報」（Washington Post）就報導，現在越來越多人帶著寵物來跟耶誕老人合影。新任務也讓耶誕老人必須學會新伎倆，學著和小動物相處。

被暱稱為「國家耶誕老人」（National Santa）的柯納漢（Tim Connaghan）就碰過5隻鳥合影的場面，左右兩手各兩隻，頭上還站著一隻。他說，完成工作時，衣服上有5個「白色沾黏物」。

柯蒂斯耶誕老公公（Santa Curtis）回憶碰過的最奇特動物是一隻訓練有素的鴨子，「當然每個耶誕老人都有過一、兩隻蟒蛇」。

因為越來越多寵物出現在耶誕老人的懷中，專業耶誕老人學校負責人麥斯科（Susen Mesco）還特別設計一個45分鐘的主題課程，教導耶誕老人如何確保不被寵物的爪子弄傷，也要確保主人知道哪些物種可以放上耶誕老人的腿上，以免遇到不必要的麻煩。

也開設耶誕老人學校的羅森塔爾（Rick Rosenthal）則說，若是有抱過寵物，他會立即將耶誕老人裝送洗並消毒，以去除可能引發兒童過敏原的皮屑或毛皮。但儘管麻煩，喜愛動物的他還是樂意繼續和寵物合影。

(中央社)