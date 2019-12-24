住戶融入歡樂氣氛，感動的說，透過晚會看到代代相承的濃情及希望，相聚於聯聚是正確的選擇。（盧金足攝）

聯聚建設總經理王于娟很感動各社區住戶主人的心意，用心布置耶誕燈光，溫暖過往市民的心。（盧金足攝）

豪宅住戶不選在豪華餐廳賀節，特別規畫最接地氣的「辦桌」活動，請來總鋪師料理出正港的台灣味美食。（盧金足攝）

聯聚建築群的戶外燈光布置棟棟都精采。（盧金足攝）

聯聚保和與泰和大廈在台中市市政北一路的聯聚建設服務中心舉辦耶誕晚會，豪宅住戶不選在豪華餐廳賀節，特別規畫最接地氣的「辦桌」活動，請來總鋪師料理出正港的台灣味美食，擅長各種曲風的樂團，和賓客合唱互動，炒熱氣氛，加上氣球小丑和特技秀穿插演出，賓客盡歡，感受「千金買屋，萬金買鄰」的福氣，與大家分享，喜迎即將來臨的2020年。

保和與泰和大廈的委員會成員，幾個月前就開始篩選外燴廠商，希望讓所有住戶參與歡樂、溫馨且難忘的夜晚。

聯聚泰和大廈何主委表示，聯聚服務中心是連接起所有好鄰居、好朋友之間緣分的起點，對居住、對生活品質都有共同的理念和要求，才能聚在一起，感謝聯聚創造緣份起點，也謝謝聯聚贊助氛圍100分的場地、更找來樂團及提供浪漫香檳，為現場增添歡樂氣氛。

聯聚建設總經理王于娟表示，有好的理念、對的堅持，必然能吸引認同的朋友聚在一起，而追求好還要更好，正是聯聚建設對自己從不懈怠的要求，很感謝住戶的支持和肯定，因為一個社區的維護並非一朝一夕，而是大家有著共識，不間斷的努力，才能擁有這個屬於每個人美好的「家」。

席間有一位住戶表達很慶幸選擇聯聚的社區，他和家人曾經居住過許多不同的建案，但是很難得看到像聯聚的社區一樣，住戶們多擁有相同價值觀，對於保障物業價值不遺餘力，例如公設的鮮花布置，絕沒有因為時間久了為節省開銷改成人造，反而是一年比一年精進。

此外，建築的夜間燈光，放眼望去聯聚建築的燈光總是最燦爛，沒有一般建案外觀燈壞一大半也不整修的現象，又為支持留一盞燈給晚歸台中人的信念，延續著這樣的傳統，一份良善的正面能量，讓社區更美好、住戶更和諧。

耶誕派對當中許多兩代或三代同堂，共同出席，年紀相仿的年輕人自然的聚在一起，談在國外的求學經驗，或是向對方討教家族產業升級的經驗，而其中「愛車經」話題更是熱烈討論。

上一代群族談的是產業布局及「健康經」，新生代歡欣的在聯聚服務中心場域盡情玩成一片，住戶融入歡樂氣氛，感動的說，透過晚會看到代代相承的濃情及希望，相聚於聯聚是正確的選擇。

住在保和大廈一名住戶說，自己白手起家， 深感留予後代的除了數字外，更重要的是要深切把握孩子成長的時光，同時給他們文化底蘊及美學的養成，因為這些才能讓孩子一輩子都能受用無窮，而這也是他選擇聯聚保和大廈的原因，能和孩子打球、讀書，社區內每一件藝術品的歷史典故就像一本活生生的百科全書，一口將近400年前的古井，父子之間尋找資料想要了解更多古井原貌。

另名泰和住戶說，購買泰和大廈以前，曾經參訪過聯聚信義大廈，印象極為深刻的是一座「朱子治家格言」的石碑，從此他心中暗自發誓要住進聯聚的房子，而且再怎麼忙，都要撥出時間陪父母、陪孩子，聯聚房子不只是軀殼而已，更承載家人間延續不絕的情感與期待。

耶誕佳節，聯聚服務中心絢麗燈光設計讓此次晚會更添風貌，聯聚建築群的戶外燈光布置棟棟都精采。

「很感動各社區住戶主人的心意」，王于娟感社區住戶用心布置，溫暖過往市民的心，也象徵平安與喜樂，透過耶誕燈光表達對社會大眾的祝福，聯聚建設期許與所有聯聚主人共創更美好的一年。

(中時 )