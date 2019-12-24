日演歌天王細川貴志24日、25日連續兩天受台北國賓大飯店獨家邀請來台，舉行台灣首場晚宴秀（Dinner Show）。今年正逢他出道45年里程碑，而此時是日本每年舉行晚宴秀的黃金時期，細川貴志在此時來台獻唱，難能可貴，熱情歌迷更以「桌」單位直接包票。

細川貴志（中）台北晚宴秀上與台灣資深歌友榮潤智（右）、江慶富熱唱代表曲〈浪花節人生〉。（第一娛樂提供）

〈望月想愛人〉代表曲台語人氣翻唱

他創下連續32年登上日本NHK電視台國民節目《紅白歌合戰》、其中兩度擔任最後壓軸的輝煌紀錄，在演歌界擁有不可動搖的重要地位，他的代表曲〈浪花節だよ人生は〉過去台灣華人歌后鄧麗君曾在她1985年日本演唱會上中文翻唱〈浪花節人生〉，而台語翻唱〈望月想愛人〉更由洪榮宏、卓依婷、林俊彥、高向鵬和方怡萍等10位歌手翻唱過，在台人人耳熟能詳，堪稱「國民演歌」。

細川貴志〈浪花節人生〉膾炙人口。（取材自網路）

鄧麗君曾在日本演唱會上翻唱細川貴志〈浪花節人生〉。（取材YouTube）

日演歌巨擘接連登台

近期台灣的星空「很演歌」，「王、后」級巨星接連來台，今年先是有超級天后小林幸子於5月在台北舉行「藝能生活55周年演唱會」，年末有天王細川貴志獻出首次晚宴秀，2020年緊接著演歌龍頭北島三郎的得意雙弟子北山たけし與大江裕共組「北島兄弟」也將登台，2月23日在台北福華國際文教會館卓越堂獻唱，購票洽年代售票。

日本演歌界新生代雙天王「北島兄弟」2020年2月將登台獻藝。（取材自年代售票）

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