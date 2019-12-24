李明依、何戎24日晚間在台北大安森林公園露天音樂台主持「2019聖誕愛無限音樂慶典」，巫啟賢、倪子鈞（小馬）、周子寒、陳曼青、羅小白等歌手皆盡情熱唱。李明依與巫啟賢身為多年老友，被問到活動結束後是否一起慶祝，李明依大笑，「我們平常就大吃大喝，他家有好酒，最怕我去他家把酒都喝光，所以平常就熱鬧，當然像這樣的機會遇到也很開心。」

李明依回憶自己從小到大最難忘的耶誕節笑說：「在我很小很小的時候，那時台北市還有很多地方是有稻田的，那時我被邀請到一個教會，那個教會布置得美輪美奐，裡面有很多挺拔俊帥的外國人，在那邊演馬槽的故事，可能就是因為這樣，所以對外國人產生好感，到現在印象都很深刻。」她透露至今最難忘的耶誕禮物，是生兒子威力那一年去紐約，她與威力父親互送生平第一支勞力士錶，至今印象深刻。

李明依（右）、何戎攜手主持。（TVBS提供）

擔任壓軸演出的巫啟賢幽默回應，「跟李明依年輕的時候會聚在一起喝酒，今天真是太棒了，過了一個比較清醒的聖誕節。」他透露明天會跟家人一起過耶誕節，禮物兩周前就準備好，已放在耶誕樹下，女兒應該會手寫卡片給自己，「第一次收到女兒卡片時很感動，雖然字寫得歪七扭八，但是很深情。」語氣中充滿身為父親的驕傲。

同為主持人的何戎很開心台北可以有這樣的音樂盛會，他強調，「希望不管是不是基督徒，都可以感受到平安喜樂，個人覺得非常雀躍。」他笑稱今年家裡改變以往為孩子準備耶誕禮物的模式，改以交換禮物，家人要為抽到的人量身打造耶誕禮物，他相當期待。第三季《女力報到小資女上班記》演員群則與現場觀眾享受平安夜氣氛一起點燈。

(中時 )