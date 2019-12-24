由於反送中風波持續，今年香港的平安夜仍是抗爭不斷，成為全球平安夜最獨特的景象。（圖／美聯社）

反送中示威雖有網上提議平安夜休兵，但隨著警方部署防範措施，示威者堵路並破壞交通設施後，警方於深夜開始發射水砲與橡膠子彈驅離黑衣人。尖沙咀與旺角一帶有多人被捕，旺角地鐵站衝突激烈，入口遭人縱火，導致港鐵暫時關閉旺角站與尖沙咀站。截至臨近午夜時分，多處仍有零星衝突。

港媒《東網》報導，今日(24日)平安夜是香港傳統上的重大節慶，警方在傳統慶祝地區之一的尖沙咀並一實施大規模封路措施，僅公布會封閉九龍公園徑。在海港城不少市民都在享受節日氣氛，場內情況平靜，惟商場外的五支旗杆沒有懸掛任何旗幟，防暴警員則於傍晚6時到附近的天星碼頭進行部署。

入夜不久後，警務處處長鄧炳強到尖沙咀督師，並問候現場戒備的警員。天星碼頭外有大批持盾牌的防暴警戒備，另現場有多名疑似義務救護人員。

到晚上八時左右，傳出消息稱多名警員進入旺角朗豪坊，引起現場市民不滿，有人向警員擲物，警員隨即向圍觀人士射胡椒噴劑並後退，現場開始出現混亂。尖沙咀海港城有人向便衣警員投擲雜物引發衝突，數人隨後被制服壓制在地，大批黑衣人及市民包圍警員要求放人。防暴警員進入商場，並噴射胡椒噴劑。

尖沙咀有數百示威者高呼上街遊行，有人向戒備的警察投擲油漆彈。9時左右半島酒店附近警方曾發射數枚催淚彈，尖沙咀旺角一帶因堵路情況較多，警方亦發射催淚彈驅離示威者，有多人遭到逮捕。

10時以後示威者抗爭更積極，與警方衝突增加，旺角地鐵站遭縱火，警方開始發射水砲與橡膠子彈。另有示威者聚集匯豐銀行外對門窗進行破壞甚至縱火，警方排出隊形推進。

到午夜為止，香港多地示威者與警方發生零星衝突，但情況並未惡化，少數的破壞行動與警方催淚彈、水砲驅離，使得今年的平安夜與往年大不相同。隨著凌晨到來，警方的驅離行動更形堅決，示威者人群已漸次散離，外界擔心的爆炸或大規模縱火所幸沒有發生。

(中時電子報)