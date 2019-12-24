國民黨深夜聲明兩岸原則：九二共識、一中各表 23:472019/12/24 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨深夜發聲明。（黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今天深夜發聲明，指某電視政論節目刻意抹紅並曲解國民黨兩岸立場，因此再度重申，國民黨兩岸關係的原則是「九二共識、一中各表」，反對台獨，不接受一國兩制，這項原則早已載明於黨綱之中，從未改變。在國民黨執政期間，堅持前述原則，才能讓兩岸關係穩定和平發展，民眾福祉獲得保障。 國民黨也說，奉勸執政的民進黨政府勿為求取選舉勝利，刻意挑動兩岸緊張，掀波瀾；若是親民愛民的政府，應該以民眾福祉為優先，而非凡事以選舉作為考量。 (中時 ) #國民黨 #兩岸原則 #九二共識 #一中各表 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平歸隊 吳王碰面一致理念盼國民黨全面勝利 16:452019/12/22 政治 王金平歸隊 藍委：有助中南部選情 19:062019/12/22 政治 台中市最新民調出爐 國民黨全線告急！？ 12:552019/12/23 政治 韓國瑜元旦高雄台南升旗 國民黨邀張善政 19:472019/12/23 政治 韓營讚王金平大是大非的人 01:122019/12/24 政治要聞 賴清德、陳菊台南輔選互動少 賴：國民黨別打泥巴仗 10:512019/12/24 政治 展現團結！國民黨青壯世代發表選舉形象影片 11:362019/12/24 政治 屏一選區黃冬輝掛韓合影看板 國民黨批混淆視聽 13:102019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 國民黨發懸賞令 全民協尋楊蕙如 20:352019/12/24 政治 政治熱門新聞 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 - 政治 多次突入深綠選區 民調顯示：韓國瑜選情已經翻轉了 - 政治 韓國瑜民調進入拉鋸戰！林濁水：兩人只差... - 政治 黃暐瀚聖誕禮物 -- 滿滿的佳芬姐 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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