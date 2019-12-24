國民黨今天深夜發聲明，指某電視政論節目刻意抹紅並曲解國民黨兩岸立場，因此再度重申，國民黨兩岸關係的原則是「九二共識、一中各表」，反對台獨，不接受一國兩制，這項原則早已載明於黨綱之中，從未改變。在國民黨執政期間，堅持前述原則，才能讓兩岸關係穩定和平發展，民眾福祉獲得保障。

國民黨也說，奉勸執政的民進黨政府勿為求取選舉勝利，刻意挑動兩岸緊張，掀波瀾；若是親民愛民的政府，應該以民眾福祉為優先，而非凡事以選舉作為考量。

(中時 )