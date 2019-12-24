跨年夜將至，為了迎接徹夜狂歡的3至5倍人潮，四大超商使出渾身解術！超商龍頭7-ELEVEN鎖定全台熱門跨年晚會、元旦升旗、迎日出曙光等重點區域，百家門市備戰；全家則在一級戰區動員10倍人力，更增10倍貨量迎戰；OKmart信義商圈門市推出行動餐車，萊爾富更將在31日祭出「拆門」策略，以便縮短結帳時間。

7-ELEVEN表示，預估人潮將於12月31日下午陸續湧現，為滿足消費者體驗，提前一個月集結門市、後勤、物流單位進行規劃，強化全台跨年活動周邊門市備貨及人力支援。特別因應跨年調整門市動線及商品陳列，也針對外出或在家聚會跨年的餐飲需求，推出大袋裝零食及啤酒多包裝組合優惠。

其中，針對一級戰區信義區周邊近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等，較平日增加5倍的備貨量，人力也平均增加3倍以上，出動多台物流專車，形成小型行動倉儲中心，因應跨年期間百萬人潮機動供貨，可望帶動周邊門市在跨年夜的來客數較平日成長5成以上。高雄夢時代、愛河、三多商圈等周邊動線約10間門市增加1.5倍的人力備戰。日月潭和清境周遭門市，也因應當地氣溫和特色，針對食飲類與用品類備貨2至3倍 。

全家便利商店因應跨年夜，以虛實整合的方式，於商品預售平台推出多樣商品的年終優惠活動，消費者可事先購足零食、飲料、咖啡；同時信義區店舖，不僅備貨量多10倍、人力也增加10倍，更首次於現場販售烤香腸。

萊爾富因應跨年提前卡位的人潮，將較往年提早進入「戰鬥位置」，分別於台北市政府週邊及鄰近行政區60家門市增加5至10倍的人力及備貨量；更將於31日拆除信義商圈門市的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，同時增加人力、商品與機台，如：收銀機、蒸包機、關東煮機、溫罐機、熱狗機、微波爐等，將能縮短結帳時間與加快補貨速度，讓民眾更加順暢進出門市。另外，針對「元旦升旗族」，萊爾富也推出早餐優惠。

OKmart則針對過往跨年業績都成長4倍以上的現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞，信義商圈門市加碼備貨5倍，並首次將OKmove 行動餐車開到門市，現場販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔，預估業績可成長5倍；同時推出跨年限定的咖啡超級優惠搶客。

(中時 )