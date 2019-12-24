徐乃麟長子徐新洋24日擔任東風新節目《超級辯辯辯》助理主持與幕後企畫，今年29歲的他看起來高大挺拔，被問到是否算是正式出道，他略為害羞表示：「我是來玩玩，其實也覺得很意外，沒想過自己會主持。」談到接下來的演藝規畫，他淡笑不語，僅透露不排斥將來會有戲劇演出。

徐新洋在爸爸徐乃麟耳濡目染之下，對電視圈相當有興趣，進公司當了2個月的節目企畫，敲通告、寫腳本與做道具，全從基礎做起，同事們都不知道他的身世。至於首次出道擔任助理主持，是否因老爸是綜藝天王壓力太大，他笑說：「爸爸從不過問我的工作，主持方面他只說要我放輕鬆，沒給什麼意見。」雖然外表俊朗，但他已與女友穩定交往4年，主持人洪藜恩爆料在路上碰到他們，徐新洋會很大方介紹「這是我女友喔」。

徐新洋長相俊帥。（東風衛視提供）

該節目是洪藜恩主持，徐新洋與Bonnie兩位新人一起參與企畫製作，洪藜恩大讚，「兩位新人有年輕人的觀點，想的哏都很讚，還做道具做到很晚，真的很棒。」但她也坦言第一次挑大樑主持，壓力很大，這次還帶著兩位新人，從零開始發想節目內容，其實相當具挑戰性。《超級辯辯辯》明年1月10日起，每周五晚間8點至10點東風衛視播出。

(中時 )