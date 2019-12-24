韓國瑜日前參加博恩夜夜秀，韓國瑜說，這是他第一次參加現場脫口秀，十分新奇有趣。韓國瑜也大讚博恩，見識到博恩靈活的主持功力和台風。

韓國瑜在臉書感謝節目的用心，也指出，年輕人及新創團隊的創意就是台灣未來的機會，非常感謝帥氣的博恩、工作人員、以及當天在場的觀眾朋友，祝大家平安夜快樂！

(中時電子報)